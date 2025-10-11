Этот вечер создан для тех, кто устал от бесконечных дел, дедлайнов и хаоса. Здесь не нужно быть бодрым и «включённым» — можно просто расслабиться, выдохнуть и позволить музыке делать своё. PCHBLK запускает мягкие биты, на которых держится весь поток. К ним присоединяется пианист Тони Карапетян — его джазовые импровизации звучат как дыхание, как светлая пауза внутри дня. Вместе они создают живую ткань музыки, в которой нет давления, только плавное течение. Под куполом планетария это превращается в особенный ритуал: рейв без суеты, где ритм не разгоняет, а успокаивает, а звёзды сверху напоминают, что можно быть просто «здесь и сейчас».