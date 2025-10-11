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Рейв для выгоревших: Lo-Fi Jazz

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Этот вечер создан для тех, кто устал от бесконечных дел, дедлайнов и хаоса. Здесь не нужно быть бодрым и «включённым» — можно просто расслабиться, выдохнуть и позволить музыке делать своё. PCHBLK запускает мягкие биты, на которых держится весь поток. К ним присоединяется пианист Тони Карапетян — его джазовые импровизации звучат как дыхание, как светлая пауза внутри дня. Вместе они создают живую ткань музыки, в которой нет давления, только плавное течение. Под куполом планетария это превращается в особенный ритуал: рейв без суеты, где ритм не разгоняет, а успокаивает, а звёзды сверху напоминают, что можно быть просто «здесь и сейчас».

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