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Размаха и Маслёнок

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Представительница уральской рэп-сцены родом из Екатеринбурга (сейчас базируется в Питере), участница лейбла Shabash Records, часть группы Окурки Тем, а также диджей Muas. Размаха исполняет самобытный напористый экспериментальный рэп. Эксперименты заключены в заигрывании с ethereal-эстетикой, с дабом и бэнгерами 2010-х годов, а также с привлечением коллег по диджейскому цеху к продакшену. Инструменталы Размахи гуляют от классических городских бум-бэп мотивов до иронично-танцевальных, тексты одновременно отдают должное классическому рэпу и пародируют школьных рэперов. Специальный гость вечера Маслёнок — Нижегородский обитатель джунглей, друг леса и диджея пени. Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4611), 500 без. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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