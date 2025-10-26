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  1. Нижний Новгород
  2. События

Расстройство, Чучело, ПвБГ

Alcatraz
ул. Почаинская, 17с

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Два ярких представителя современной альтернативной сцены вновь объединяются, возможно, после этой встречи, твоя психика уже не будет прежней. Их музыка — это музыкальная воронка, которая засасывает в бездну отчаяния и саморазрушения. Будь готов к вечеру, который оставит неизлечимый след в твоей душе. Потому что иногда нужно погрузиться в темноту, чтобы понять, насколько ярким может быть свет. Осторожно: может вызвать желание пересмотреть свою жизнь и окончательно разочароваться в ней.

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