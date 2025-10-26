Два ярких представителя современной альтернативной сцены вновь объединяются, возможно, после этой встречи, твоя психика уже не будет прежней. Их музыка — это музыкальная воронка, которая засасывает в бездну отчаяния и саморазрушения. Будь готов к вечеру, который оставит неизлечимый след в твоей душе. Потому что иногда нужно погрузиться в темноту, чтобы понять, насколько ярким может быть свет. Осторожно: может вызвать желание пересмотреть свою жизнь и окончательно разочароваться в ней.