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Про событие
Хип-Хоп Фестиваль. Формат меняется в сторону вечеринки, выступления артистов разбавляются диджей сетами, чтобы всем было по кайфу. Больше никакой жести, которую невозможно слушать, для тебя отобрали самых качевых ребят на стримах в прямом эфире, они, а также спец гости сделают этот вечер. Спец гости, организаторы и партнёры готовят для лучших участников крутые подарки Билеты: 400р/предпродажа (в лс JANE https://vk.com/id51388528) 500р/в день мероприятия и на входе.
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