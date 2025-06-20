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Rap Devil

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Хип-Хоп Фестиваль. Формат меняется в сторону вечеринки, выступления артистов разбавляются диджей сетами, чтобы всем было по кайфу. Больше никакой жести, которую невозможно слушать, для тебя отобрали самых качевых ребят на стримах в прямом эфире, они, а также спец гости сделают этот вечер. Спец гости, организаторы и партнёры готовят для лучших участников крутые подарки Билеты: 400р/предпродажа (в лс JANE https://vk.com/id51388528) 500р/в день мероприятия и на входе.

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