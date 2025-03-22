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Сольный концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра witch house в России - Радость Моя. Мероприятие пройдет при участии специальных гостей: HOLOGRAPHIC - Эмоциональные колебания звуков, содержащиеся в музыкальных произведениях, которые выходят за рамки здравого смысла. STS-51L - Мгновение уходящего солнца. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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