Сольный концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра witch house в России - Радость Моя. Мероприятие пройдет при участии специальных гостей: HOLOGRAPHIC - Эмоциональные колебания звуков, содержащиеся в музыкальных произведениях, которые выходят за рамки здравого смысла. STS-51L - Мгновение уходящего солнца. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.