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Радость Моя

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Сольный концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра witch house в России - Радость Моя. Мероприятие пройдет при участии специальных гостей: HOLOGRAPHIC - Эмоциональные колебания звуков, содержащиеся в музыкальных произведениях, которые выходят за рамки здравого смысла. STS-51L - Мгновение уходящего солнца. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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