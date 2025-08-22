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Пятилетие Alcatraz Bar

Alcatraz
ул. Почаинская, 21Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Alcatraz Bar отмечает свой первый маленький юбилей с большим и громким составом. В этот праздничный вечер на сцену выйдут: 7000$ Cardio Killer The Barber (Москва) Run,Bitch!Run! Суперпанкк Ночью продолжишь с: CosmoCats Greenwiсh cover band dj Lyubeznov (special RetroRave set) Вход только на ночную часть 500 рублей. Оплата за нее на входе. Обладателям общих билетов за ночь доплачивать не нужно.

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