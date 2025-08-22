Выбор редакции
Пятилетие Alcatraz Bar
ул. Почаинская, 21Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Alcatraz Bar отмечает свой первый маленький юбилей с большим и громким составом. В этот праздничный вечер на сцену выйдут: 7000$ Cardio Killer The Barber (Москва) Run,Bitch!Run! Суперпанкк Ночью продолжишь с: CosmoCats Greenwiсh cover band dj Lyubeznov (special RetroRave set) Вход только на ночную часть 500 рублей. Оплата за нее на входе. Обладателям общих билетов за ночь доплачивать не нужно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи