Alcatraz Bar отмечает свой первый маленький юбилей с большим и громким составом. В этот праздничный вечер на сцену выйдут: 7000$ Cardio Killer The Barber (Москва) Run,Bitch!Run! Суперпанкк Ночью продолжишь с: CosmoCats Greenwiсh cover band dj Lyubeznov (special RetroRave set) Вход только на ночную часть 500 рублей. Оплата за нее на входе. Обладателям общих билетов за ночь доплачивать не нужно.