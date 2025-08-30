Проводи последние летние дни мини-фестивалем, где сыграют панк и альтернативные группы, как старые знакомые, по которым соскучилась сцена, так и свежие имена. Для тебя сыграют: Как Хочешь, Nuok, Heosemys, 0,5 Whiskey, Проспект Ленина Оплата на входе.