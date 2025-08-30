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Проводы лета

Alcatraz
ул. Почаинская, 17С

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Проводи последние летние дни мини-фестивалем, где сыграют панк и альтернативные группы, как старые знакомые, по которым соскучилась сцена, так и свежие имена. Для тебя сыграют: Как Хочешь, Nuok, Heosemys, 0,5 Whiskey, Проспект Ленина Оплата на входе.

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