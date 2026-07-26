причудилось / птица виновата!!
улица Красная Слобода, 9
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от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Одним июльским вечером в прозвучат московские инди-напевы. птица виновата!! причудилось Вход: 200 с репостом, 400 без: https://vk.com/tagomagonn?w=wall-203940015_5574
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