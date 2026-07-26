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  1. Нижний Новгород
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причудилось / птица виновата!!

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Одним июльским вечером в прозвучат московские инди-напевы. птица виновата!! причудилось Вход: 200 с репостом, 400 без: https://vk.com/tagomagonn?w=wall-203940015_5574

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