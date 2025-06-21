«Причал» — маркет современного искусства, где ты сможешь увидеть и приобрести работы более 30 молодых художников из Нижнего Новгорода, Выксы, Саранска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Живопись, графика, керамика, зины, авторские украшения — всё это и больше будет на маркете. Список участников уже на месте: Яна Серобабина, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, объединение «Ночная смена» (Олег, Наташа, Аня, Сергей, Саша, Даша), Никита Лучинин, Маша Семехина, Ася Романченко, Женя Эйснер, Оля Солодова, Олечка Золина, Лера Варпаева, Сюзева Татьяна Владимировна (ни то ни сё), Мастерская шелкографии «Рука, Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ, pussyteen, «Рык Брык!» и другие + Три выступления — три разных подхода к звуку 22 июня с 18:30 до 21:40 будет завершение маркета музыкальной программой. От акустики до электроники, от личного до танцевального: Касин Мрачные романтики и резиденты лейбла «Индивид». Их музыка — между инди, попом, электроникой и хип-хопом. Выступали на Strawberry Fields, разогревали Источник и Хадн-Дадн. Инди-рок / Хип-хоп / Электроника СИТУАЦИЯ — Настя Кирсанова и Лёша Ширяев Акустический дуэт фортепианных каверов и авторских песен. Тёплое, погружающее звучание, мягкие голоса и немного личного в каждой ноте. Настя — солистка группы СТРИО, Лёша — пианист и вокалист с тонким вкусом к материалу. Акустика / Поп IRIS — Тая Громогласова, Андрей FULLJOY + special guest Виталий Саткулов Аналогово-электронное трио: вокал, dj и саксофон. Авторская музыка на стыке жанров: от эмбиента до джаза. Эмбиент / Неосоул / Поп / Джаз Эти выступления — финальный аккорд «Причала». После двух насыщенных дней с искусством — оставайся на вечер и просто слушай! Вход свободный.