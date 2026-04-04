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Поволжский вертеп

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

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Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль атмосферного метал-декаданса в столице Поволжья. В Нижнем Новгороде состоится не концерт, а последнее представление. Представление в духе конец века (fin de siecle), где сцена — это шатер шапито, натянутый над бездной, а музыка — ритуал для тех, кто остался смотреть. Здесь возрождают дух бродячего цирка уродов, кабаре гибнущей эпохи, где каждый артист — фигура паноптикума грядущего заката: Плаха / Санкт-Петербург N. Tesla / Орел Тише, вдруг услышат! / Н. Новгород МРА:ААК / Н. Новгород «Поволжский вертеп» — это фестиваль-манифест, воплощающий эстетику французского декаданса, пропущенного через русскую тоску. Это афиша, сорванная со стены здания заброшенного цирка, обещающая не развлечение, а катарсис. Не песни, а заклинания. Здесь нет зрителей — только свидетели.

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