Фестиваль атмосферного метал-декаданса в столице Поволжья. В Нижнем Новгороде состоится не концерт, а последнее представление. Представление в духе конец века (fin de siecle), где сцена — это шатер шапито, натянутый над бездной, а музыка — ритуал для тех, кто остался смотреть. Здесь возрождают дух бродячего цирка уродов, кабаре гибнущей эпохи, где каждый артист — фигура паноптикума грядущего заката: Плаха / Санкт-Петербург N. Tesla / Орел Тише, вдруг услышат! / Н. Новгород МРА:ААК / Н. Новгород «Поволжский вертеп» — это фестиваль-манифест, воплощающий эстетику французского декаданса, пропущенного через русскую тоску. Это афиша, сорванная со стены здания заброшенного цирка, обещающая не развлечение, а катарсис. Не песни, а заклинания. Здесь нет зрителей — только свидетели.