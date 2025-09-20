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Поволжский ренессанс

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Первая и единственная в Нижнем Новгороде андеграундная цитадель просвещения Tago Mago откроет свои двери для всех чистых сердцем, алчущих и жаждущих правды, а также милостивых. Короче говоря, для «тех, кого Маркс называл богема, — барменов, непризнанных художников, упустивших шанс спортсменов и безумных идей заложников». Приходи посетить сие мероприятие и послушать замечательные музыкальные коллективы: -1 Затмим Squidbillys Мра*ь Июльские Дни И грянет милый Поволжский Ренессанс! Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно. Ожидается подорожание билетов.

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