Первая и единственная в Нижнем Новгороде андеграундная цитадель просвещения Tago Mago откроет свои двери для всех чистых сердцем, алчущих и жаждущих правды, а также милостивых. Короче говоря, для «тех, кого Маркс называл богема, — барменов, непризнанных художников, упустивших шанс спортсменов и безумных идей заложников». Приходи посетить сие мероприятие и послушать замечательные музыкальные коллективы: -1 Затмим Squidbillys Мра*ь Июльские Дни И грянет милый Поволжский Ренессанс! Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно. Ожидается подорожание билетов.