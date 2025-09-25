Прокрастинация (Спб) — завершает свой тур и заедет, чтобы сыграть свой новый альбом. Тебя ждёт всё: от веселого серф-рока до депрессивного эмо. paperbirds — инди-рок из Нижнего Новгорода с чувственными текстами и наполненным звучанием, под них точно захочется танцевать. Морские Гады — ещё одна группа из Нижнего, которая заставит тебя прыгать в толпу. У них ещё и новый сингл выходит, послушаем вживую Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.