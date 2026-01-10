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Показ фильма «Тот, кто с песней» + авторская экскурсия по выставке

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Кино
Выставки

Про событие

Событие от художницы Вацы, в рамках которого пройдёт авторская экскурсия по выставке «Модный дом «Вацлава» и показ фильма. Отправной точкой проекта стал документальный фильм «Тот, кто с песней» (1988, реж. Владислав Тарик), снятый на Свердловской киностудии. Лента рассказывает о пенсионере Евгении Шикунове, открывшем в себе талант писать гимны для предприятий. Если завод может вдохновить на написание песни, то и на создание платья он способен вдохновить тоже, — отмечает Ваца.

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