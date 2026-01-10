Событие от художницы Вацы, в рамках которого пройдёт авторская экскурсия по выставке «Модный дом «Вацлава» и показ фильма. Отправной точкой проекта стал документальный фильм «Тот, кто с песней» (1988, реж. Владислав Тарик), снятый на Свердловской киностудии. Лента рассказывает о пенсионере Евгении Шикунове, открывшем в себе талант писать гимны для предприятий. Если завод может вдохновить на написание песни, то и на создание платья он способен вдохновить тоже, — отмечает Ваца.