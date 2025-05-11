Погнали, Джавс, Любовница
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Московские Погнали спустя сто лет возвращаются в Таго с новым альбомом! Это будет концерт тура при поддержке кировчан Джавс и местной любимой Любовницы. Три мощных сета в один вечер! 400 с репостом (https://vk.com/wall-229774209_3)/600 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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