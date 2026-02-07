Погнали
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Доставай свои клёши, стряхни пыль с ретро-пиджачка — к тебе едут крестные отцы столичного хард-рока. В программе — приличный сэт с боевиками и балладами, поддержку окажут юные адепты хеви-кантри-пэган-рока Eternal Way. Вход 300 с репостом https://vk.com/wall-203940015_5075, 500 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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