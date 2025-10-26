Все хотят любви и здоровых отношений, но в этом искреннем стремлении так легко попасть в ловушку к абьюзеру... «Как же уберечь себя? Как понять, что рядом НЕ хищник? И как восстановиться после абьюза?» — каждая страница этой книги знает ответ. Автор и поэтесса Наталья Струнина представит свою дебютную книгу «Страшные истории про абьюзеров» в формате поэтического концерта. В программе вечера: — Презентация книги: о чем она и почему её важно прочитать каждой девушке — Откровенный разговор о том, как распознать абьюзивные отношения и почему ты в них оказываешься — Мощная авторская поэзия и совместный путь от боли к осознанию и исцелению — Погружение в звук: ты первым услышишь завораживающие песни, созданные искусственным интеллектом на основе текстов из книги — Возможность приобрести книгу с автографом автора, твой личный оберег и опора, а также задать вопросы и пообщаться лично — Тёплая атмосфера и комплимент для каждой гостьи: игристый напиток (б/а) и сладости. Поэтесса и автор — Наталья Струнина прошла путь от жертвы абьюза к сильной женщине, которая нашла исцеление в творчестве. В книге собран её опыт и реальные истории других девушек, а также важные знания психологии и проникновенная поэзия. Пусть теперь её книга станет защитой и поддержкой для каждой. Варианты участия: — Входной билет на мероприятие — Входной билет + книга (также книгу можно будет приобрести отдельно на мероприятии). Количество мест ограничено!