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Plamenev
Почаинская улица, 17С
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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Каждая песня Павла Пламенева - это отдельная история, пропитанная глубоким смыслом и эмоциями, способная найти отклик в сердце любого слушателя. Его песни затрагивают важные темы: любовь, самопознание, преодоление трудностей, поиски гармонии с собой и миром.
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