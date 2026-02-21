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  1. Нижний Новгород
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Пилс

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Московские защитники фактурного андерграунда. Пилс уже успели засветиться на больших фестивалях и нишевых гигах, но в Нижнем Новгороде группа побывает впервые. В едином порыве с местными ГОРИ и the orphanage for flowers москвичи наполнят пространство страшными звуками, криками и другими терапевтическими музыкальными элементами

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