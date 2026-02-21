Московские защитники фактурного андерграунда. Пилс уже успели засветиться на больших фестивалях и нишевых гигах, но в Нижнем Новгороде группа побывает впервые. В едином порыве с местными ГОРИ и the orphanage for flowers москвичи наполнят пространство страшными звуками, криками и другими терапевтическими музыкальными элементами