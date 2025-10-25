«Песочница имени меня» — группа из Москвы, сочетающая в себе элементы арт-рока и экспериментального инди. От концерта к концерту их выступления превращаются то в театральную постановку, то в лишённую всяких рамок клоунаду. Они представят грядущий лонгплей «мДБМ» в полуакустическом формате. Специальные гости вечера — инди-поп проект «Касин». Ребята играют R'n'B в сочетании неспешного речитатива под упругие гитарные партии и хип-хоп-бит. Регистрация обязательна. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.