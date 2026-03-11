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Вечер короткой нижегородской прозы. Профессиональные актёры читают на сцене истории, написанные авторами девятого потока писательского курса «Первая читка» В каждой истории — ключевой момент в жизни самых разных людей. Лучшие истории выбирают зрители в зале.
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