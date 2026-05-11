Криминальная комедия без хэппи-энда. Часто то, что является просто игрой для одного, для других — целая жизнь! «Пух, обещай, что ты нас никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда! Даже когда тебе будет сто лет…» Когда дети были маленькими и играли со своими любимыми игрушками, они были счастливы. Кристоферу Робину очень повезло: у него был папа с потрясающей фантазией. Он рассказывал сыну удивительные истории про его любимые игрушки. Все эти истории читали в книге А. Милна. Сам же Кристофер любил играть. И, как любой мальчишка, он играл со своими игрушками в пацанские игры. Приключения, опасные задания, перестрелки и любовные интриги — в общем, всё, что видел по телеку. А теперь стоит представить, что игрушки обладают собственной душой, эмоциями и чувствами. Их жизнь состоит из сплошных приключений и увлекательных, счастливых моментов, но… у Кристофера всего одна любимая игрушка… Спектакль — это очередное приключение всеми любимого Винни Пуха! На этот раз Кристофер играет в ограбление банка. Но на такое дело не отправляются в одиночку. Винни собирает команду старых друзей, но они почему-то не очень рады появлению «глупого медвежонка». Пух не помнит прошлых приключений, ведь у него в голове одни опилки. Череда воспоминаний ставит всё на свои места, и можно отправляться на задание, но в этот раз Пух не намерен забывать…