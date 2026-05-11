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Не стреляй в папу, чувак
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль мотивам пьесы Мартина Макдонаха «Сиротливый запад». Чёрная комедия в ирландском стиле. В Линейне, графстве Голуэй, что в Ирландии, живут братья Коулмен и Вален Коннор, только что похоронившие своего отца. К ним частенько заходит молодой, ещё верящий в лучшее будущее, священник Уэлш. Юная девушка Гёрлин ворует самогон у своего папаши, продаёт его и тратит деньги на шмотки из журнала. Братья постоянно ссорятся и дерутся, священник терпит унижения, оскорбления и скабрезные шуточки, отпускаемые в его адрес Гёрлин и другими прихожанами. Жизнь героев наполнена взаимными оплеухами, гневом и болью. Но… а что если… ну вдруг… это и есть… любовь?
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