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parolibre 10 лет & Ordinate

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Юбилейный концерт инструментального трио parolibre при поддержке Ordinate. parolibre [паролибр] — инструментальное трио, которое черпает вдохновение в работах Рюити Сакамото, арт-роке и игровых саундтреках. В арсенале музыкантов три полноформатных альбома, два больших концертных видео, коллектив регулярно выступает на различных концертных площадках и фестивалях. Ordinate — электронные эксперименты и замершие импровизации, экспрессивный и постоянно меняющийся саундтрек для путешествия сквозь грозу. Билеты на входе 500 с репостом (https://vk.com/wall-231854788_2, 800) без репоста. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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