Исполнители: Солист — Александр Воронов (бас). Оркестр La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Дирижер — лауреат международных конкурсов Дмитрии? Синьковскии?. Программа концерта: 1. Д.Д. Шостакович (1906-1975). Симфония №7 C-dur «Ленинградская» op. 60 (1941): Allegretto, Moderato - Poco allegretto, Adagio, Allegro non troppo 2. Ф. Мартен (Frank Martin 1890-1974). Шесть монологов из «Jedermann» («Имярек») Г. Гофмансталя (1943): «Ist alles zu End dad Freudenmahl» / «Праздник радости закончился», «Ach Gott, wie graust mir vor dem Tod» / «О Боже, как я боюсь смерти», «Ist als wenn eins gerufen hat» / «Как будто кто-то позвонил», «So wollt ich ganz zernichtet sein» / «Поэтому я хотел быть полностью уничтоженным», «Ja! Ich glaub: solches hat er vollbracht» / «Да! Я верю: Он этого добился», «O ewiger Gott! O gottliches Gesicht!» / «О вечный Боже! О божественный лик!»