Культовый аудиовизуальный проект, который при помощи электроники и приемов медиа-арта создает причудливый постмодернистский коллаж из народных песен, церковных напевов, цитат из классики и авангарда, блатной лирики и футуристической поэзии. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.