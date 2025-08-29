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Oligarkh
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Культовый аудиовизуальный проект, который при помощи электроники и приемов медиа-арта создает причудливый постмодернистский коллаж из народных песен, церковных напевов, цитат из классики и авангарда, блатной лирики и футуристической поэзии. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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