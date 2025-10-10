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October showcase

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Проникнешься многогранностью нижегородского саунда: от атмосферной музыки дрим-попа до энергичной подачи панка и инди-рока. В программе: Alxena выступит с приятными синтезаторными волнами, иногда танцевальными, иногда погружающими. ТЭС — инди-рок с женским вокалом, словесными находками и ритмичным звучанием. Blipli — группа, сочетающая хайперпоп звучание и панк. Рок-группа Ротонда, со звуком на стыке жанров shoegaze, garage и indie. Пастораль — сайд проект группы Ночная Игротека. Музыка на стыке постпанка, альтернативного хип-хопа и электропанка. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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