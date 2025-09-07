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Этому городу по-прежнему нужны новые рок-герои. 7 сентября сцену Alcatraz bar и твоё сердце выйдут покорять: Прикованные (Indie rock), Дохлые (Punk rock), На репите (Pop rock), Метаэтика (Progressive metal), Sphagnum (Alternative metal), Последний кадр (Rock) Оплата на входе.
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