Этому городу по-прежнему нужны новые рок-герои. 7 сентября сцену Alcatraz bar и твоё сердце выйдут покорять: Прикованные (Indie rock), Дохлые (Punk rock), На репите (Pop rock), Метаэтика (Progressive metal), Sphagnum (Alternative metal), Последний кадр (Rock) Оплата на входе.