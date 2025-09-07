ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Новые лица

Alcatraz
ул. Почаинская, 17с

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Этому городу по-прежнему нужны новые рок-герои. 7 сентября сцену Alcatraz bar и твоё сердце выйдут покорять: Прикованные (Indie rock), Дохлые (Punk rock), На репите (Pop rock), Метаэтика (Progressive metal), Sphagnum (Alternative metal), Последний кадр (Rock) Оплата на входе.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста