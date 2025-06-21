Возраст 18+
Концерты
Про событие
Этому городу по-прежнему нужны новые рок-герои. В этот раз организаторы собрали и тех, кто выйдет на сцену впервые, так и тех, кто уже был на этом фестивале и готов показать свое новое творчество. 21 июня место в твоём сердце будут искать: Эмпатори, Айва, Космос ближе, Купи слона, Maxoutband, Проспект Ленина. Оплата на месте.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи