Этому городу по-прежнему нужны новые рок-герои. В этот раз организаторы собрали и тех, кто выйдет на сцену впервые, так и тех, кто уже был на этом фестивале и готов показать свое новое творчество. 21 июня место в твоём сердце будут искать: Эмпатори, Айва, Космос ближе, Купи слона, Maxoutband, Проспект Ленина. Оплата на месте.