Под куполом Планетария 1 выступит творческое объединение мультиинструменталистов с обновлённой версией своего аудиовизуального концерта. Большая часть музыки Nomusicians сочиняется непосредственно во время исполнения — каждый концерт становится неповторимым, и этот не исключение. Звучание коллектива — это синтез электроники с неоклассической, джазовой музыкой, наполненной кинематографическими контрастами, взаимодействием с пространством и тишиной. Звуки фортепиано, струнных, духовых вместе с синтезаторами, драм-машинами, секвенсорами, луп-станциями переплетаются в сложные музыкальные текстуры. За визуальную часть шоу отвечает медиахудожник и сценограф Алексей Чой. Он сотрудничал с ведущими музыкантами, художественными коллективами и театрами, создавал сценографию для концертов и выставок, работал над световыми инсталляциями и мультимедийными проектами. Для программы в Планетарии Алексей Чой создал специальную купольную графику, вдохновлённую работами художников-конструктивистов и сочетающую минимализм, яркие контрасты и живописность. Визуальный ряд также будет создаваться вживую, взаимодействуя с музыкой. Проект успел выступить в Планетарии Санкт-Петербурга и других масштабных площадках, прошёл через творческую эволюцию и успел сотворить множество музыкальных экпериментов. Участвуют: Сергей Ракитин — скрипка, электроника Максим Котнов — электроника Иван Слёзкин — флюгельгорн Алексей Чой — медиаарт