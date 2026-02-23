Wommer и Карга посетят Нижний Новгород, в рамках зимнего тура. Яркие представители Doom и Sludge сцены из Северной столицы погрузят в тяжёлую меланхолию и наполнят первобытной яростью каждого, кто осмелится быть этим вечером. Поддержку окажут Нижегородские тяжеловесы Wildweed и пожиратели гадов, группа ЗМЕЕЕД