NN Wommer / Карга Winter Tour
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Wommer и Карга посетят Нижний Новгород, в рамках зимнего тура. Яркие представители Doom и Sludge сцены из Северной столицы погрузят в тяжёлую меланхолию и наполнят первобытной яростью каждого, кто осмелится быть этим вечером. Поддержку окажут Нижегородские тяжеловесы Wildweed и пожиратели гадов, группа ЗМЕЕЕД
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