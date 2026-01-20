Лекция Риммы Газе по истории искусства. Нико Пиросмани — художник, чьи картины дарят ощущение вневременной мудрости и чистоты. Его мир — это праздник жизни, застолье, животные и люди, написанные с искренним восхищением. Но что ты знаешь о мастере, умевшем превращать повседневность в чудо? Чем он вдохновлялся? Как создавал свои шедевры? Был ли у него хоть один счастливый день? И что правда в легенде о «миллионе алых роз», подаренных возлюбленной? Где здесь миф, а где — правда? Поговоришь об этом на лекции «Жил-был художник один».