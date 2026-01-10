Nightwish tribute
Почаинская улица, 17С
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от 600₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Новое большое трибьют-шоу Nightwish от тольяттинской группы Endless Forms. Все главные хиты группы в одном концерте. В программе будут собраны самые яркие и узнаваемые хиты Nightwish, исполненные тремя вокалистками в разные эпохи. Ты услышишь живое звучание старых песен Nightwish, ставших незыблемой классикой, и песен из новых альбомов, которые также уже успели покорить сердца.
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