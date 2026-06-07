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Nightingale in the Ribcage

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Nightingale in the Ribcage — если ты тоже чувствуешь музыку там, где бьётся сердце. La Kimaren — группа дебютирует на сцене: за плечами — готовый альбом и второй на подходе. Сыграют всё, от первого до ещё не сказанного слова. Мрачно, поэтично, нежно, въедливо. Также в этот вечер: Континенталь — электрический спиричуэл-рок. Гараж, транс и свет, которого не видно глазами. Радуга наизнанку — акустика с живыми стихами и мелодиями. Худоба — ядерный арт-поп. Качающие риффы, синтезаторы до дрожи и наглый саксофон. Двери в 19:00 Вход: 500 с репостом / 700 без Пост: https://vk.com/tagomagonn?w=wall-203940015_5482

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