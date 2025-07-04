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  1. Нижний Новгород
  2. События

Нежный призрак

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Нежный Призрак (СПб) — это дримпоп и слоукор об эмоциональной близости, внутренней боли, эскапизме и пустоте. Музыка, которая заключает тебя в объятия и наполняет теплом внутри. Support: 11:11 Вход 400р с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4349), 600 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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