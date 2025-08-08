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Нежность на бумаге
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Уютное инди из Санкт-Петербурга, трогательные и ироничные истории о романтиках, прокрастинаторах, нарциссах и много чём ещё. Наконец-то уже полюбившиеся песни можно услышать вживую. Ещё и в самом сокровенном исполнении: артистка и её гитара. Что ещё нужно? Двери в 19:00, старт в 20:00 Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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