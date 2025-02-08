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«Несладко» — коллектив из Москвы, который совмещает в себе шумный инди-рок, фолк мотивы и легкую эстетику диско. Пишут и поют песни все участницы — Даша и Арина, хорошо известные всем по группе «Комсомольск», а также бас-гитаристка Лиза и барабанщица Света. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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