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Про событие
Именно эта фраза доносится истошным криком из уст каждого школьника в канун начала учебного года. А ты в этот вечер, 31 августа, приходи в Tago Mago, чтобы проводить лето перед первым учебным понедельником. К тебе приедут и сыграют: Оборонный комплекс (спб), фрезер ц (мск), Мерамира (мск), мемориал домашнему котёнку (мск), Дресс-код: школьная форма (или всё, что на неё похоже). Билеты на входе (400р с репостом https://vk.com/wall-231772913_6 /500р без) репост делать не позднее, чем за сутки. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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