ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Ненавижу школу

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Именно эта фраза доносится истошным криком из уст каждого школьника в канун начала учебного года. А ты в этот вечер, 31 августа, приходи в Tago Mago, чтобы проводить лето перед первым учебным понедельником. К тебе приедут и сыграют: Оборонный комплекс (спб), фрезер ц (мск), Мерамира (мск), мемориал домашнему котёнку (мск), Дресс-код: школьная форма (или всё, что на неё похоже). Билеты на входе (400р с репостом https://vk.com/wall-231772913_6 /500р без) репост делать не позднее, чем за сутки. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста