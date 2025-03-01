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Про событие
Встречай весну в Таго Маго вместе с группами Федортолстой, black lama и Магнитола. Растопи лед не только на улице, но и в своем сердце! федортолстой - о теплых чувствах, любви, одиночестве и призрачной надежде. Ласковый дримпоп, энергичный шугейз и немного неловких, но искренних танцев. black lama - ярославский андеграундный дуэт, являемся представителями самопровозглашенного жанра неинди. Это жанры: гаражный рок, инди и даже дрим-поп. Магнитола - цветной металл из Нижнего Новгорода. Поизносился виниловый плащ на голое тело этого коллектива и теперь приятно потрескивает в проигрывателе. Предпродажа билетов после 17 февраля 400 рублей. В день концерта 600, с репостом (https://vk.com/wall-229343900_10) 400 рублей. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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