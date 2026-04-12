Не Менее Пяти Оборотов — не алкогольный коктейль и даже не клуб любителей йо-йо, а скейт-панк ансамбль с солнечных берегов Обводного канала. В связи с выходом свежего альбома «Погодка нормас!» коллектив отбрасывает излишнюю скромность и отправляется в тур по России с долгожданной презентацией.