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Назад в 2007

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погрузись в атмосферу ностальгии и получите море ЭМОций!!! Вместе споём главные хиты групп [Amatory], Jane Air, Stigmata, Rashamba , Kit-i и не только! + Новые треки группы!

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