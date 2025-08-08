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Назад в 2007
Почаинская улица, 17С
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Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Погрузись в атмосферу ностальгии и получите море ЭМОций!!! Вместе споём главные хиты групп [Amatory], Jane Air, Stigmata, Rashamba , Kit-i и не только! + Новые треки группы!
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