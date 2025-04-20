ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Наши двери всегда закрыты

Тихая
улица Ульянова, 4В

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Название юбилейной выставки является негласным принципом студии, попасть в которую можно только по договоренности или предварительной записи. Экспозиция, созданная главным куратором «Тихой» Алисой Савицкой, представляет собой фантастический художественный кабинет и объединяет более ста произведений резидентов студии, архивных документов и фотографий. Дата и художник, который проведёт тебе экскурсию: 20 апреля (вс), 12:00 — Антон Мороков. 27 апреля (вс), 12:00 — Яков Хорев. 1 мая (чт), 16:00 — Владимир Чернышёв. 2 мая (пт), 16:00 — Лена Лисица. 3 мая (сб), 16:00 — Антон Мороков. 4 мая (вс), 16:00 — Яков Хорев. 10 мая (сб), 16:00 — Лена Лисица. 11 мая (вс), 12:00 — Яков Хорев. 24 мая (сб), 16:00 — Артём Филатов. 31 мая (сб), 16:00 — Алексей Старков.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Комментарии

Аватар
Екатерина
26 мая 2025, 15:27

Была на экскурсии 24.05, которую проводил Артем Филатов. Такого увлеченного человека хочется слушать часами! Это была не просто экскурсия по выставке, а целый экскурс в работу студии, которая и правда закрыта от посторонних глаз. Огромное спасибо за возможность прикоснуться к истории студии♥

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста