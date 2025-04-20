Название юбилейной выставки является негласным принципом студии, попасть в которую можно только по договоренности или предварительной записи. Экспозиция, созданная главным куратором «Тихой» Алисой Савицкой, представляет собой фантастический художественный кабинет и объединяет более ста произведений резидентов студии, архивных документов и фотографий. Дата и художник, который проведёт тебе экскурсию: 20 апреля (вс), 12:00 — Антон Мороков. 27 апреля (вс), 12:00 — Яков Хорев. 1 мая (чт), 16:00 — Владимир Чернышёв. 2 мая (пт), 16:00 — Лена Лисица. 3 мая (сб), 16:00 — Антон Мороков. 4 мая (вс), 16:00 — Яков Хорев. 10 мая (сб), 16:00 — Лена Лисица. 11 мая (вс), 12:00 — Яков Хорев. 24 мая (сб), 16:00 — Артём Филатов. 31 мая (сб), 16:00 — Алексей Старков.