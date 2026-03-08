Есть музыка, которая просто заполняет тишину. А есть та, которая моментально рисует в воображении кадры из любимых фильмов. Здесь будут только живые струнные и саундтреки, которые ты узнаешь с первых нот. Тут исполнят музыку, которую любят за то, что она — про чувства. Что будет звучать: Танго из «Запаха женщины», легкость «Шоколада», стиль «Криминального чтива», томность «Любовного настроения» и магия «Мемуаров гейши». И ещё много того, что ты слышал в кино, но, возможно, не знал названия. Это вечер для тех, кто хочет выдохнуть, закрыть глаза и позволить музыке сделать всё самой.