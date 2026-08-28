В 2003 г. на международном кинофестивале в Токио мультфильм Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён. Созданный в 1975 году этот шедевр не утратил своей актуальности. Медитативный и созерцательный, мультфильм неизменно оставляет глубокий след в сердце. Каждый его кадр — произведение искусства, наполненное ассоциациями, метафорами и аллегориями. О чём рассказывает и что может открыть современному человеку этот мультфильм? Тебя приглашают к совместному размышлению с искусствоведом — Александром Архангельским.