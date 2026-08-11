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Про событие
маяк – независимая артистка, которая прошла путь от домашних записей и выступлений на улице до сотни тысяч слушателей по всей стране. Её песни — о жизни, о любви, о переменах и взрослении. Именно поэтому концерты маяк похожи на разговор с близкими людьми. Зрителей ждёт вечер тёплой атмосферы и музыки, которую хочется проживать вместе. В программе уже полюбившиеся слушателям композиции, новые песни и акустическое звучание, которое позволяет услышать каждую эмоцию без лишних эффектов.
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