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маяк

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

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Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

маяк – независимая артистка, которая прошла путь от домашних записей и выступлений на улице до сотни тысяч слушателей по всей стране. Её песни — о жизни, о любви, о переменах и взрослении. Именно поэтому концерты маяк похожи на разговор с близкими людьми. Зрителей ждёт вечер тёплой атмосферы и музыки, которую хочется проживать вместе. В программе уже полюбившиеся слушателям композиции, новые песни и акустическое звучание, которое позволяет услышать каждую эмоцию без лишних эффектов.

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