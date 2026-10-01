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Мастер-класс по созданию бесшовного паттерна в технике линогравюры

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Раппорт — композиционный тип орнамента, элементы которого многократно повторяются, при этом орнамент строится не вдоль одной оси, а по нескольким: например, по горизонтали, вертикали и двум диагональным осям. На встрече разберёшь, как именно устроен раппорт. Перед работой будешь искать вдохновение в книгах по орнаментам и узнаешь, как стилизовать природные формы и собирать их в единый узор без видимых стыков. Далее подготовишь рисунок с учётом особенностей высокой печати и переведёшь его на линолеум. Освоишь резцы (штихели), технику безопасности, после чего вырежешь печатную форму и сделаешь серию оттисков на бумаге.

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