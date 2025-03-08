Шедевры неоклассики прозвучат на фоне завораживающих космических пейзажей в программе, посвящённой самым светлым и волнующим чувствам, которые в своей жизни испытывал каждый. Купол наполнится невероятно красивой музыкой, лучшими произведениями неоклассики Макса Рихтера, Людовико Эйнауди и Ханса Циммера в исполнении мультиинстурметалиста Александра Кондаурова.