Love is a mystery
проспект Гагарина, 35Н
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от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Выставки
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Про событие
Шедевры неоклассики прозвучат на фоне завораживающих космических пейзажей в программе, посвящённой самым светлым и волнующим чувствам, которые в своей жизни испытывал каждый. Купол наполнится невероятно красивой музыкой, лучшими произведениями неоклассики Макса Рихтера, Людовико Эйнауди и Ханса Циммера в исполнении мультиинстурметалиста Александра Кондаурова.
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