ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Love is a mystery

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Шедевры неоклассики прозвучат на фоне завораживающих космических пейзажей в программе, посвящённой самым светлым и волнующим чувствам, которые в своей жизни испытывал каждый. Купол наполнится невероятно красивой музыкой, лучшими произведениями неоклассики Макса Рихтера, Людовико Эйнауди и Ханса Циммера в исполнении мультиинстурметалиста Александра Кондаурова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста