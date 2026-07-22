Linkin Park трибьют в исполнении южных гостей — группы Laav. 20 июля 2017 не стало величайшего фронтмена и вокалиста мирового альтернативного рока — Честера Беннингтона. Пройдя путь от никому не известного молодого паренька-музыканта из гранж-группы Grey Daze c полным багажом подростковых проблем до супер-звезды рока — солиста легендарных Linkin Park, раскачивающей стадионы и рвущей чарты всего мира, Честер дал многим нечто большее, чем песни. Laav — настоящие фанаты Linkin Park. Когда-то кумиры поразили их своей способностью совмещать всё лучшее, что есть в рок-музыке — тяжелые гитарные рифы, эмоциональный вокал, умопомрачительные биты и тексты, пробирающие до глубины души. В этот вечер, посвящённый дню рождения Честера Беннингтона, гостей клуба ждёт обойма хитов: Numb, In The End, What I've Done и многие-многие другие, родные с детства и юности песни. Сюрпризом для гостей станут несколько хитов Grey Daze.