Французско-японский дуэт медиаартистов Nonotak приготовил полное погружение в мир мультимедийного искусства. В своих пространственных аудиовизуальных инсталляциях Nonotak исследуют и расширяют границы восприятия пространства и времени. На выставке ты сможешь самостоятельно увидеть и почувствовать, как свет способен преображать окружающую атмосферу и формировать ощущение реальности. С помощью серии отдельных инсталляций, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками, дуэт исследует способность света вызывать эмоции и погружать зрителей в абстрактные, эфемерные пространства. Важно: мерцающий свет может быть опасен для людей с эпилепсией. Режим работы: Вс-чт: 12:00–21:00 Пт-сб: 12:00–22:00 Пн – выходной