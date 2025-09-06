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Лето, когда я научилась летать
улица Пискунова, 11
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали
Про событие
Показ в рамках фестиваля Сербской Культуры. Каникулы Софии превращаются в невероятную летнюю историю… Семейная комедия о поиске себя. Регистрация обязательна.
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