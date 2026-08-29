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КиноСфера

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фестиваль полнокупольных фильмов «КиноСфера» — лучшие произведения сферического кино на куполе Большого Звёздного зала. В программе — научно-популярные и художественные полнокупольные фильмы со всего мира: о космосе, астрономии, природных явлениях. 29 августа «Касаясь края Вселенной» (27 мин.) Шоу ведущих европейских планетариев при участии ESA. Спустя 400 лет после Галилея в космос отправлены два телескопа, чтобы наблюдать рождение звёзд и планет и заглянуть к началу времён. «Угроза из космоса» (22 мин.) Опасности, таящиеся во Вселенной: астероиды, кометы, сверхновые, чёрные дыры. Как вероятны такие события? Что происходило в прошлом Земли и ждёт нас в будущем? «Сокровища Вселенной» (21 мин.) Путешествие с мощным телескопом по галактикам, туманностям и звёздным скоплениям. Фантастические пейзажи из звёздной пыли и облаков раскрывают величие Мироздания. 30 августа «Столкновение» (25 мин.) Фильм Калифорнийской Академии Наук о том, как астероиды и кометы меняли историю планеты. Современные визуализации миссий показывают, как научный прогресс помогает обнаруживать космические угрозы. «Музыка гравитации Эйнштейна» (23 мин.) Вместе с аспиранткой Люсией вы узнаете о чёрных дырах, гравитационных волнах и искривлении пространства-времени. Эйнштейн предсказал их в 1916-м, а учёные подтвердили лишь столетие спустя. «Солнце и жизнь Земли» (24 мин.) Строение Солнца, термоядерные реакции, пятна, протуберанцы и вспышки. Влияние солнечных выбросов на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли. Концепция гелиобиологии А.Л. Чижевского.

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